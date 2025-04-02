Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Escape from Tarkov планируют выпустить в Steam

Escape from Tarkov планируют выпустить в Steam
Комментарии

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов рассказал, что Escape from Tarkov и Escape from Tarkov: Arena всё же выпустят в Steam. Когда конкретно шутеры появятся на площадке Valve, Буянов не раскрыл, но отметил, что это точно произойдёт.

Напомним, что уже 10 апреля Escape from Tarkov: Arena доберётся до Epic Games Store. Судя по всему, через какое-то время после этого тайтл выпустят и в Steam.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Escape from Tarkov: Arena представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются против друг друга на закрытых аренах.

Материалы по теме
Лучшие моды для R.E.P.O.
Лучшие моды для R.E.P.O.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android