Escape from Tarkov планируют выпустить в Steam

Глава студии Battlestate Games Никита Буянов рассказал, что Escape from Tarkov и Escape from Tarkov: Arena всё же выпустят в Steam. Когда конкретно шутеры появятся на площадке Valve, Буянов не раскрыл, но отметил, что это точно произойдёт.

Напомним, что уже 10 апреля Escape from Tarkov: Arena доберётся до Epic Games Store. Судя по всему, через какое-то время после этого тайтл выпустят и в Steam.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. Escape from Tarkov: Arena представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются против друг друга на закрытых аренах.