Эксперты рассказали, как продлить срок жизни своего смартфона

Эксперты издания Ferra рассказали о том, как можно продлить срок службы своего смартфона, поскольку с течением времени любые устройства, включая смартфоны, изнашиваются.

На неисправность в первую очередь могут повлиять образование трещин и сколов вследствие падений, снижение чувствительности сенсора, выгорание пикселей, жёлтые пятна и полосы, а также попадание влаги. Для защиты от первого нужно использовать чехлы, а чтобы не случилось выгорания пикселей, можно не ставить максимальную яркость экрана.

Ещё эксперты рекомендуют для продления срока службы аккумулятора не допускать полного разряда устройства и подключать его к зарядке при уровне заряда в 20-30%. Также не рекомендуется держать смартфон на зарядке постоянно, особенно ночью, и избегать использования устройства во время зарядки.