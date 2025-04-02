Президент New Line Cinema заявил, что «Заклятие 4» — лучший фильм франшизы

Президент кинокомпании New Line Cinema Ричард Бренер во время недавнего интервью поговорил про следующую часть франшизы «Заклятие». Он назвал ленту лучшей во франшизе.

«Заклятие: Последние обряды» — лучший фильм франшизы.

«Заклятие 4» завершит серию хорроров — лента станет большим финалом франшизы. Актриса Вера Фармига поблагодарила всю команду за качественную работу, отдельно отметив своего коллегу Патрика Уилсона, с которым она снималась на протяжении последних 12 лет.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).