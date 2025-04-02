Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером

Актёр Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером
Комментарии

Издание Forbes сообщило, что известный актёр Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером. Его состояние на сегодняшний день оценивается в целых $ 1,1 млрд.

В издании отметили, что Шварценеггер заработал «сотни миллионов долларов» на 50 фильмах, в которых он снялся за последние несколько десятилетий. Он также инвестировал в коммерческую недвижимость, а ещё совершал прямые инвестиции и взаимодействовал с фондовым рынком.

Интересно, что в списке Forbes в категории «Звёзды» в лидерах по-прежнему остаётся режиссёр Стивен Спилберг с состоянием в размере $ 5,3 млрд. Он обогнал даже постановщика Джорджа Лукаса и спортсмена Майкла Джордана.

Материалы по теме
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android