Издание Forbes сообщило, что известный актёр Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером. Его состояние на сегодняшний день оценивается в целых $ 1,1 млрд.

В издании отметили, что Шварценеггер заработал «сотни миллионов долларов» на 50 фильмах, в которых он снялся за последние несколько десятилетий. Он также инвестировал в коммерческую недвижимость, а ещё совершал прямые инвестиции и взаимодействовал с фондовым рынком.

Интересно, что в списке Forbes в категории «Звёзды» в лидерах по-прежнему остаётся режиссёр Стивен Спилберг с состоянием в размере $ 5,3 млрд. Он обогнал даже постановщика Джорджа Лукаса и спортсмена Майкла Джордана.