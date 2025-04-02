Вышел трейлер боевика «Балерина» по «Джону Уику» на русском языке

«Атмосфера кино» и «Маурис Филм» опубликовали дублированный трейлер боевика «Балерина» с Аной де Армас в главной роли. В ролике можно оценить профессиональный дубляж.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе серии.

Премьера картины в России состоится 5 июня 2025 года. Изначально лента должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски.