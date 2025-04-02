Расписание выхода второго сезона исторического сериала «Формула преступления»
Уже 7 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Формула преступления». Продолжение расскажет о приключениях Анастасии Ардашниковой, выпускницы юридического факультета в Сорбонне и ныне частной сыщицы в Санкт-Петербурге в 1896 году. На службу в полицию девушку всё ещё не берут, зато её напарник Тарас Смолокуров делает девушке предложение. Но пара сталкивается с новыми трудностями и расследованиями.
Во второй сезон исторического сериала войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 28 апреля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Формула преступления»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 апреля
|2-я серия
|7 апреля
|3-я серия
|7 апреля
|4-я серия
|7 апреля
|5-я серия
|14 апреля
|6-я серия
|14 апреля
|7-я серия
|14 апреля
|8-я серия
|14 апреля
|9-я серия
|21 апреля
|10-я серия
|21 апреля
|11-я серия
|21 апреля
|12-я серия
|21 апреля
|13-я серия
|28 апреля
|14-я серия
|28 апреля
|15-я серия
|28 апреля
|16-я серия
|28 апреля
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