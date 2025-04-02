Расписание выхода второго сезона исторического сериала «Формула преступления»

Уже 7 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Формула преступления». Продолжение расскажет о приключениях Анастасии Ардашниковой, выпускницы юридического факультета в Сорбонне и ныне частной сыщицы в Санкт-Петербурге в 1896 году. На службу в полицию девушку всё ещё не берут, зато её напарник Тарас Смолокуров делает девушке предложение. Но пара сталкивается с новыми трудностями и расследованиями.

Во второй сезон исторического сериала войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 28 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Формула преступления»