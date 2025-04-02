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Сериал Формула преступления, 2-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона исторического сериала «Формула преступления»
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Уже 7 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Формула преступления». Продолжение расскажет о приключениях Анастасии Ардашниковой, выпускницы юридического факультета в Сорбонне и ныне частной сыщицы в Санкт-Петербурге в 1896 году. На службу в полицию девушку всё ещё не берут, зато её напарник Тарас Смолокуров делает девушке предложение. Но пара сталкивается с новыми трудностями и расследованиями.

Во второй сезон исторического сериала войдёт 16 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по четыре серии в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск». Финал состоится 28 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Формула преступления»

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 апреля
2-я серия7 апреля
3-я серия7 апреля
4-я серия7 апреля
5-я серия14 апреля
6-я серия14 апреля
7-я серия14 апреля
8-я серия14 апреля
9-я серия21 апреля
10-я серия21 апреля
11-я серия21 апреля
12-я серия21 апреля
13-я серия28 апреля
14-я серия28 апреля
15-я серия28 апреля
16-я серия28 апреля
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