Первые зрители называют «Супермена» типичным фильмом Джеймса Ганна с «глупыми шутками»

Уже летом состоится премьера «Супермена» — новой картины в перезапущенной вселенной DC Джеймса Ганна. Лента должна положить основу новой франшизы, у которой будет единый общий сюжет на протяжении многих фильмов.

Как сообщает издание World of Reel, в конце марта у ленты прошли очередные тестовые показы. Инсайдеры пообщались со зрителями и выяснили, что фильм вызвал у них смешанную реакцию. Больше всего претензий у них возникло к типичному юмору Джеймса Ганна, который превращает довольно мрачный супергеройский фильм в картину с «глупыми шутками».

Инсайдеры также отмечают, что неоднозначные тестовые реакции вызывают у руководства Warner Bros. вопросы по поводу успеха ленты в прокате. Премьера фильма «Супермен» состоится уже 11 июля в мировых кинотеатрах.