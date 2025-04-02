Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот 2» выйдет в кинотеатрах России

Кинокомпания «Экспонента Фильм» объявила о выпуске мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот 2» в России. Французская картина доберётся до российских кинотеатров официально, точная дата выхода станет известна позже.

Сейчас «Леди Баг и Супер-Кот 2» находится в стадии производства — мультфильм создаёт французская студия ZAG Animation. Сценаристом и режиссёром ленты же выступает Томас Астрюк, создатель франшизы.

«Леди Баг и Супер-Кот» рассказывает про двух парижских подростков, Маринетт Дюпен-Чен и Адриана Агреста, которые превращаются в супергероев Леди Баг и Супер-Кота, чтобы защищать город от суперзлодеев. По франшизе выходят большой мультсериал и полнометражные спин-оффы.