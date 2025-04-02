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Стартовали съёмки пятого, финального сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым

Стартовали съёмки пятого, финального сезона сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым
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Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о старте производства пятого сезона сериала «Полярный». Он станет для шоу заключительным и выйдет на телеканале «ТНТ» до конца 2025 года.

Сюжет продолжения развернётся в Полярном в канун Нового года. Уютный городок превратится в настоящую зимнюю сказку, пока однажды в идеальную жизнь Вити Громова постучится прошлое — и неожиданные новости. Спокойствие нарушает возвращение его бывшей возлюбленной Марины, с которой его связывают не только личные, но и преступные тайны из 90-х. Вместе с ней появляется её сын Макс.

К главным ролям в шоу вернутся Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин и другие актёры. Режиссером-постановщиком финального сезона выступит Авет Оганесян.

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