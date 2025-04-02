Windows 11 вновь стала самой популярной ОС у пользователей Steam

Компания Valve опубликовала актуальную статистику оборудования пользователей Steam в марте 2025 года. Она составляется на основе ежемесячного опроса о комплектующих ПК геймеров.

Так, самые заметные изменения по сравнению с февралём произошли в сегменте операционных систем — Windows 11 вырвалась в лидеры сервиса (55,34%). Доля Windows 10 же упала и сейчас составляет 40,58%. Что касается видеокарт, то и здесь сменился лидер: на смену RTX 4060 (4,60%) пришла RTX 3060 (4,94%).

Остальные показатели геймерских ПК остались прежними. Пользователи Steam всё так же предпочитают 16 ГБ оперативной памяти (44,41%), процессор Intel (61,70%) и видеокарту NVIDIA (75,05%), а также монитор с разрешением 1920х1080 (56,49%). С полной статистикой Steam можно ознакомиться на отдельной странице.