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Сериал Одни из нас (The Last of Us), 2-й сезон (2025) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Одни из нас»
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Уже в ночь на 14 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Одни из нас» (The Last of Us). События шоу развернутся спустя пять лет после финала первого, когда Джоэл и Элли мирно живут в городе Джексон, где людям удалось восстановить электричество и наладить производство необходимых товаров для жизни в мире грибковых зомби. Однажды становится известно о появлении таинственных незнакомцев, и Элли отправляется на их поиски вместе со своей подругой Диной.

Во второй сезон «Одних из нас» войдёт семь эпизодов — они будут выходит ранним утром по понедельникам на телеканале HBO и в онлайн-кинотеатре Max. Финал состоится 26 мая.

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 апреля
2-я серия21 апреля
3-я серия28 апреля
4-я серия5 мая
5-я серия12 мая
6-я серия19 мая
7-я серия26 мая
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