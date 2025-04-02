Как сообщают журналисты издания Hotnews, легендарный актёр Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми. Отмечается, что преступления происходили в Каннах 10 лет назад.

Актёр якобы воспользовался услугами пяти девушек румынского происхождения, которых принуждали к занятию проституцией. Подбором потенциальных жертв для Ван Дамма занимался Морел Боля — он возглавляет организацию EuroDemos и владеет модельным агентством Kasta Morrely.

Преступления совершались в Каннах, а деяние, в котором обвиняется Ван Дамм, — использование [сексуальных] услуг лица, заведомо подвергавшегося эксплуатации.

Дело в том, что в 2022 году Боля стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. Следствие утверждает, что девушки вовлекались в проституцию с 2000 по 2016 год через EuroDemos и Kasta Morrely.