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Юра Борисов обошёл по популярности Никиту Кологривого

Юра Борисов обошёл по популярности Никиту Кологривого
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Юра Борисов обошёл по популярности Никиту Кологривого среди персон на «Кинопоиске». За первые три месяца 2025 года звезда «Аноры» и номинант на премию «Оскар» набрал больше просмотров страницы в стриминговом сервисе, чем Кологривый за весь прошлый год.

Если профиль Борисова посетили уже больше 1,12 млн раз, то на страницу звезды «Слова пацана» заходили только 1,04 млн раз. На втором месте среди самых популярных персон «Кинопоиска» расположился Джейсон Стэйтем, а на третьем — режиссёр Сарик Андреасян.

Единственной актрисой в рейтинге стала Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за главную роль в «Аноре». Пятёрку топа замкнул Иван Янковский, недавно сыгравший в драматическом сериале «Аутсорс».

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