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Триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Сидни Суини выйдет в России осенью

Триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Сидни Суини выйдет в России осенью
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Кинокомпания Global Film объявила, что триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Сидни Суини выйдет в России осенью. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

Лента рассказывает о немецком философе и его жене, которые решают жить вдали от цивилизации на Галапагосских островах. Со временем спокойствие нарушают ещё одна пара и самопровозглашённая баронесса с двумя любовниками.

Также в актёрский состав вошли Ана де Армас («Блондинка»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»), Тоби Уоллес («Молочные зубы») и другие. Кресло режиссёра занял Рон Ховард («Игры разума»).

Мировая премьера фильма состоялась 7 сентября 2024 года на кинофестивале в Торонто.

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