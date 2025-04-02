Продолжение хоррора «Два, три, демон, приди!» выйдет не раньше 2027 года

Авторы хоррора «Два, три, демон, приди!» Майкл и Дэнни Филиппу пообщались с журналистами издания IndieWire. В ходе разговора братья раскрыли сроки выпуска своих новых проектов.

Какие фильмы братья Филиппу выпустят в ближайшие годы

2025 год — хоррор Bring Her Back

— хоррор Bring Her Back 2026 год — документальная лента

— документальная лента 2027 год — новый неанонсированный фильм ужасов

— новый неанонсированный фильм ужасов После 2027 года — продолжение хоррора «Два, три, демон, приди!»

Напомним, хоррор Bring Her Back расскажет о брате и сестре, которые узнают, что в доме их мачехи проходят зловещие ритуалы. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Премьера ленты «Верни её» в мировом прокате состоится 30 мая. Вероятно, картина доберётся и до российского проката.