Анонсирована Mario Kart World для Nintendo Switch 2

Анонсирована Mario Kart World — новой части франшизы про аркадные гонки. В дебютном трейлере авторы показали первые геймплейные кадры и особенности тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Nintendo.

В проекте появится полностью открытый мир: дойти до точки можно любым способом, а кататься по локациям — как душе угодно. Также среди особенностей будут новые «паркурные механики» — возможность ездить по стенам, перилам и тому подобное.

Отдельная презентация по Mario Kart World пройдёт уже 17 апреля. Релиз гоночной аркады состоится 5 июня, одновременно со стартом продаж Nintendo Switch 2.