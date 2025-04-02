Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирована Mario Kart World для Nintendo Switch 2

Анонсирована Mario Kart World для Nintendo Switch 2
Комментарии

Анонсирована Mario Kart World — новой части франшизы про аркадные гонки. В дебютном трейлере авторы показали первые геймплейные кадры и особенности тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Nintendo.

В проекте появится полностью открытый мир: дойти до точки можно любым способом, а кататься по локациям — как душе угодно. Также среди особенностей будут новые «паркурные механики» — возможность ездить по стенам, перилам и тому подобное.

Отдельная презентация по Mario Kart World пройдёт уже 17 апреля. Релиз гоночной аркады состоится 5 июня, одновременно со стартом продаж Nintendo Switch 2.

Материалы по теме
Лучшая часть за долгие годы и настоящий некстген. Обзор Assassin's Creed Shadows
Лучшая часть за долгие годы и настоящий некстген. Обзор Assassin's Creed Shadows
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android