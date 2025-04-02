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Nintendo Switch 2 (Нинтендо Свич 2) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, особенности

Консоль Nintendo Switch 2 выйдет 5 июня
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Компания Nintendo провела большую презентацию Direct, посвящённую Switch 2. Новая портативная консоль поступит в продажу уже 5 июня по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

Второй Switch получит 7,9-дюймовый LCD-экран с поддержкой 120 кадров в секунду и технологии HDR. В консоль будет встроено 256 ГБ памяти, которую можно расширить картой формата MicroSD. Геймпады устройства также получат микрофон и отдельную кнопку для включения голосового чата.

На релизе для Switch 2 будут доступна аркадная гонка Mario Kart World, а также большой каталог игр для Nintendo Switch, включая улучшенные версии The Legend of Zelda: Breath of the Wild и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с продвинутой графикой и 60 FPS.

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