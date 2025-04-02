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The Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom улучшат для Switch 2

The Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom улучшат для Switch 2
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Анонсированы переиздания The Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2. В версиях игр для новой консоли ожидается повышенный фреймрейт, улучшенное качество изображения и другие «плюшки».

Ко всему прочему выйдет отдельное приложение со множеством фишек. К примеру, геймеры смогут делиться своими постройками из второй части с другими игроками.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Nintendo.

Второй Switch получит 7,9-дюймовый LCD-экран с поддержкой 120 кадров в секунду и технологии HDR. В консоль будет встроено 256 ГБ памяти, которую можно расширить картой формата MicroSD. Геймпады устройства также получат микрофон и отдельную кнопку для включения голосового чата.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу уже 5 июня по всему миру.

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