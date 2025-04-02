Анонс The Duskbloods — новой игры от авторов Dark Souls и Elden Ring для консоли Switch 2

На большой презентации Nintendo Direct 2 студия FromSoftware представила свою новую игру — The Duskbloods. Экшен выйдет в 2026 году и будет эксклюзивом консоли Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат FromSoftware.

События The Duskbloods разворачиваются в новой вселенной, где сочетаются технологии стимпанка и средневекового фэнтези и также присутствует огнестрельное оружие. В проекте будут сетевые механики, а другими деталями разработчики поделятся позже.

За создание игры отвечает Хидетака Миядзаки, автор Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Будет ли игра временным эксклюзивом Switch 2 или останется им навсегда, неизвестно.