Мультфильм «Три богатыря и свет клином» выйдет 25 декабря

Премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином» в кинотеатрах состоится уже 25 декабря. Лента станет продолжением богатырской франшизы, которая насчитывает уже более 20 картин…

Сюжет новой части расскажет о загадочной огромной туче, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь, и только отважным богатырям под силу остановить ненастье мирового масштаба. Другие детали пока не раскрываются.

Сборы предыдущего мультфильма в серии под названием «Три богатыря. Ни дня без подвига» составили 274 млн рублей. Лента представляла собой спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Его выпустили летом 2024 года.