Стала известна точная дата выхода The Last of Us 2 Remastered на ПК

Студия Naugty Dog опубликовала график выхода ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered — переиздания культового экшена, вышедшего на PS5 в начале 2024 года. Проект доберётся до Steam и Epic Games Store уже 3 апреля, спустя почти пять лет после релиза оригинального проекта на PS4.

Так, The Last of Us Part 2 Remastered доберётся до игроков 3 апреля в 20:00 мск с полной русской локализацией. При этом никакой предзагрузки на ПК не будет, поэтому многие геймеры смогут приступить к экшену только ближе к ночи.

Фото: Naughty Dog

The Last of Us Part 2 — продолжение культовой игры Naughty Dog, события которой разворачиваются спустя пять лет после финала первой части. В центре сюжета вновь оказываются Джоэл и его приёмная дочь Элли, которые живут в мире постапокалипсиса, где по всему миру обитают опасные грибковые зомби. Проект вышел в июне 2020 года, получив высочайшие оценки критиков и множество смешанных отзывов от обычных игроков.