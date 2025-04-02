Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Last of Us 2 Remastered (Одни из нас 2) — дата выхода на ПК в Steam и EGS, когда выйдет

Стала известна точная дата выхода The Last of Us 2 Remastered на ПК
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Naugty Dog опубликовала график выхода ПК-версии The Last of Us Part 2 Remastered — переиздания культового экшена, вышедшего на PS5 в начале 2024 года. Проект доберётся до Steam и Epic Games Store уже 3 апреля, спустя почти пять лет после релиза оригинального проекта на PS4.

Так, The Last of Us Part 2 Remastered доберётся до игроков 3 апреля в 20:00 мск с полной русской локализацией. При этом никакой предзагрузки на ПК не будет, поэтому многие геймеры смогут приступить к экшену только ближе к ночи.

Фото: Naughty Dog

The Last of Us Part 2 — продолжение культовой игры Naughty Dog, события которой разворачиваются спустя пять лет после финала первой части. В центре сюжета вновь оказываются Джоэл и его приёмная дочь Элли, которые живут в мире постапокалипсиса, где по всему миру обитают опасные грибковые зомби. Проект вышел в июне 2020 года, получив высочайшие оценки критиков и множество смешанных отзывов от обычных игроков.

Материалы по теме
«Это было чертовски тяжело»: как Naughty Dog сделала культовую The Last of Us 2
«Это было чертовски тяжело»: как Naughty Dog сделала культовую The Last of Us 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android