«Переходный возраст» вошёл в топ-9 самых популярных сериалов Netflix

За три недели после премьеры сериал «Переходный возраст» набрал ошеломительные 96,7 млн просмотров. Подобный результат позволил проекту войти в топ-9 самых популярных шоу Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Deadline.

Аналитики предполагают, что в ближайшее время сериал поднимется ещё на пару строчек выше. Скорее всего, проекту не составит труда обойти «Ночного агента» и «Единожды солгав», собравших около 98 млн просмотров каждый.

«Переходный возраст» рассказывает про простую семью, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с сущим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прекращается ни на секунду.