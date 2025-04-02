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Когда выйдет новый сезон Южного парка

27-й сезон «Южного парка» стартует 9 июля
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Вышел первый тизер 27-го сезона анимационного сериала «Южный парк». В ролике показали знакомых персонажей и кадры из новых эпизодов.

Также из видео стало известно, что следующий сезон проекта стартует 9 июля.

Видео доступно на YouTube-канале South Park Studios. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В 27-м сезоне «Южного парка» авторы высмеют рэпера P. Diddy, кетамин, войну против Канады и другие темы. Больше подробностей пока не раскрывается.

Напомним, премьера последнего сезона «Южного парка» состоялась более двух лет назад. Также анимационное шоу было снято с эфира во время выборов 2024 года, поскольку создатели исчерпали темы, которые можно обыграть.

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