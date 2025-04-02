Фильм о Майкле Джексоне могут разделить на две части — СМИ

Как сообщают журналисты издания Deadline, биографический фильм о Майкле Джексоне могут разделить на две части. Отмечается, что Lionsgate пока только рассматривает подобный вариант, однако окончательное решение ещё не приняла. Хронометраж будущей ленты составит четыре часа.

Также журналисты ожидают, что фильм не выйдет в запланированную дату 3 октября. Авторы могут отложить премьеру до 2026 года.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Режиссёром картины «Майкл» выступит Антуан Фукуа. Роль музыканта исполнит его племянник Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей.