The International 2025 по «Доте» пройдёт по новой системе — формат и расписание

Групповой этап чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. Об этом объявили в своём блоге разработчики из Valve.

Всего на главном турнире сыграют 16 команд. Отмечается, что новый формат позволит решить проблему появления матчей, которые не имеют соревновательного значения.

В первые три дня 16 команд будут играть матчи до двух побед против соперников с аналогичным счётом (например, если коллектив победил в двух матчах, он встретится с командой, показавшей такой же результат). Команды, выигравшие четыре матча, автоматически проходят на The International, а проигравшие четыре матча — выбывают.

Три лучшие команды сразу пройдут в плей-офф, а три худшие покинут турнир. Остальные десять разыграют пять мест в плей-офф в стыковых матчах.

Решающий этап The International 2025 пройдёт с 11 по 14 сентября, восемь команд в привычном формате double-elimination разыграют трофей. Матчи состоятся на стадионе «Барклейс-арена» в Гамбурге.