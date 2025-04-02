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Игроки Team Spirit зарабатывают от $ 500 до $ 30 тыс. в месяц — CEO клуба

Игроки Team Spirit зарабатывают от $ 500 до $ 30 тыс. в месяц — CEO клуба
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Отвечая на вопросы фанатов, руководитель Team Spirit Никита Cheshir Чукалин раскрыл, сколько получают киберспортсмены, выступающие за клуб.

По словам Чешира, самая маленькая зарплата игрока — $ 500 «чистыми», а самая большая — $ 30 тыс., или 2,5 млн рублей в месяц. Кто именно получает такие деньги, Чукалин уточнять не стал.

Сейчас у Team Spirit составы по четырём дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike, PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang. Пользователи предполагают, что $ 30 тыс. в месяц может получать игрок состава по «Контре», где в целом очень высокие зарплаты, — например, снайпер Дмитрий sh1ro Соколов.

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