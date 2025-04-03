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Жуткие и новые аниматроники — в первом тизер-трейлере фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Жуткие и новые аниматроники — в первом тизер-трейлере фильма «Пять ночей с Фредди 2»
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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Пять ночей с Фредди 2». В ролике показали знакомых героев и жутких аниматроников.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Новый фильм об аниматрониках-убийцах выйдет 5 декабря, и, в отличие от первой части, его выпустят только в кинотеатральный прокат, а не сразу в сети.

В актёрском составе сиквела будут те же самые лица: Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио, Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил и другие.

Первая часть экранизации Five Nights at Freddy’s вышла в октябре 2023-го и стала хитом как по сборам, так и по оценкам от критиков и зрителей.

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