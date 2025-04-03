Раскрыты новые актёры, которые снимутся в сериале Lucky с Аней Тейлор-Джой

Издание Deadline сообщило, что актёрский состав криминального сериала Lucky, в котором снимается Аня Тейлор-Джой, пополнили Уильям Фихтнер («Побег») и Эрик Ланж («Нарко»).

Шоу выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+ и расскажет о женщине, которая много лет назад оставила преступную жизнь и теперь живёт как обычный человек. Однако обстоятельства складываются так, что ей приходится в последний раз вернуться в преступный мир, чтобы навсегда попрощаться с криминальным прошлым.

Это будет вторая роль в большом сериале для Ани Тейлор-Джой — в последний раз актриса снималась в шоу «Ход королевы» для Netflix. Проект вышел в 2020 году и получил очень высокие оценки от зрителей и критиков.

Съёмки шоу Lucky проходят в Лос-Анджелесе. Пока у сериала нет даже примерной даты выхода.