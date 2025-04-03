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Netflix всё ещё занимается своей экранизацией Assassin's Creed

Netflix всё ещё занимается своей экранизацией Assassin's Creed
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Журналисты издания Game File пообщались с главой игрового подразделения Netflix Аленом Тасканом и выяснили, что компания всё ещё планирует выпустить собственную экранизацию Assassin's Creed.

Netflix анонсировал сериал по франшизе об ассасинах и тимплиерах ещё в 2020 году, однако с тех пор никаких новостей про проект не было, до недавнего времени. Таскан рассказал, что компания планирует выпустить шоу.

Во время анонса объявляли, что сценаристом проекта выступит «Крепкого орешка» Джеб Стюарт, но он покинул команду ещё в 2023 году. Какую замену ему нашли, в компании не сообщали.

Даты выхода у сериала, само собой, пока нет.

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