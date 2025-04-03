На Netflix вышло аниме по Devil May Cry — доступны все серии

Сегодня на Netflix состоялась премьера анимационного сериала по Devil May Cry. На сервисе уже доступны все вышедшие восемь серий.

По сюжету таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Над сериалом работал создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечала команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Ранее создатели шоу говорили, что в случае успеха первого сезона он положит начало «многосезонной арке».