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Кэрри Кун не вернулась к роли Проксимы Миднайт в «Мстителях: Финал» из-за низкого гонорара

Кэрри Кун не вернулась к роли Проксимы Миднайт в «Мстителях: Финал» из-за низкого гонорара
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Актриса Кэрри Кун сыграла в «Мстителях: Война бесконечности» одного из слуг Таноса, воительницу Проксиму Миднайт, однако персонажа уже не было в «Мстителях: Финал», и дело тут не в сюжетных решениях.

Муж Кэрри, Трэйси Леттс, рассказал, что Кун отказалась сниматься в ленте из-за того, что Marvel Studios отказалась увеличивать гонорар.

Marvel предложили ей участие во втором фильме. И она спросила: «Ну, первый фильм — ваш самый успешный проект. Вы собираетесь заплатить мне больше?» И они ответили, что не будут повышать гонорар.

Напомним, «Война бесконечности» вышла в 2018 году и собрала $ 2 млрд в мировом прокате всего за неделю.

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