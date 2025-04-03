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Главная фишка новой iOS не работает на китайских iPhone

Главная фишка новой iOS не работает на китайских iPhone
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Издание 9to5Mac обратило внимание, что у китайских iPhone есть большая проблема. Владельцы гаджетов из страны пожаловались, что не могут активировать ИИ-сервиса Apple Intelligence даже при изменении языка ОС и голосового ассистента Siri на английский.

Журналисты отметили, что ИИ-сервис Apple изначально был недоступен в Евросоюзе и Китае, однако обновление iOS 18.4 предоставило поддержку для стран ЕС. В то же время Китай по-прежнему не включён в список поддерживаемых регионов.

Функция Apple Intelligence не будет работать на поддерживаемых устройствах, приобретённых на материковой части Китая.

Скорее всего, в одном из будущих обновлений iOS китайский регион добавят в список поддерживаемых Apple Intelligence.

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