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Все три сезона аниме «Пламенная бригада пожарных» выйдут в России

Все три сезона аниме «Пламенная бригада пожарных» выйдут в России
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«Кинопоиск» объявил о пополнении своей библиотеки. Уже до конца апреля в онлайн-кинотеатре выйдут все три сезона популярного аниме «Пламенная бригада пожарных».

Так, первый сезон шоу выйдет 10 апреля, второй выйдет в двух частях: 14 апреля (1-12 эпизоды) и 18 апреля (13-24 эпизоды). Третий сезон также будет разделён на две части: первые 12 эпизодов выходят в 2025 году, финальные серии — с января 2026-го. Шоу можно будет посмотреть в закадровой озвучке AniStar и в дубляже Студийной Банды.

События аниме «Пламенная бригада пожарных» разворачиваются в Токио, где люди начали самовозгораться и превращаться в монстров-огневиков. Это повергло город в ужас, но на помощь людям пришли пламенные бригады, сражающиеся с чудовищами. Среди них — Синра Кусакабэ, парень по прозвищу «дьявол», который мечтает стать настоящим героем.

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