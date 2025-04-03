Завершились съёмки инклюзивного драмеди «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении съёмок инклюзивного драмеди «Встать на ноги». Главные роли исполнят Гоша Куценко и Мила Ершова.

Сюжет в проекте рассказывает о непростых взаимоотношениях отца – бывшего заключённого – и его 20-летней дочери с инвалидностью. Почти у каждого героя сериала «Встать на ноги» есть свои прототипы в реальности. Прообразом героини Ершовой стала 20-летняя девушка Злата с ограниченными возможностями передвижения.

Фото со съёмок

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Режиссёр Павел Тимофеев признался, что на съёмках как будто бы открыл для себя новый жанр, получив на выходе биографическое, очень личное художественно-документальное повествование.

В актёрском составе проекта также задействованы Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин и другие.