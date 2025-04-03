Элайджа Вуд признался, что получил скромный гонорар за трилогию «Властелин колец»

Американский актёр Элайджа Вуд рассказал о производстве трилогии «Властелин колец». Звезда культовой франшизы признался, что не получил высокий гонорар за столь успешные картины, на который можно было прожить всю оставшуюся жизнь.

Дело в том, что студия New Line Cinema заключила с актёрским составом один большой контракт на три фильма, которые снимали параллельно. Поэтому в нём не учитывался невероятный успех «Властелина колец», и артисты получили фиксированную плату за свой труд, который уже тогда продюсеры считали сомнительным вложением.

Мы заключили контракт и снимали все три фильма сразу, поэтому «Властелин колец» не был тем вариантом, который позволил бы жить безбедно всю оставшуюся жизнь. Мы не получили больших зарплат, но преимущество трилогии заключалось в том, что она навсегда стала частью наших жизней.

Ранее Орладно Блум сообщал, что за роль Леголаса он получил около $ 175 тыс., а Шон Эстин же сообщал, что воплощение Сэмуайза Гэмджи принесло ему $ 250 тыс. Судя по всему, гонорар Элайджи Вуда оказался чуть выше, но он всё равно был гораздо ниже расценок начала 2000-х.