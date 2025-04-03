Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Элайджа Вуд признался, что получил скромный гонорар за трилогию «Властелин колец»

Элайджа Вуд признался, что получил скромный гонорар за трилогию «Властелин колец»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Элайджа Вуд рассказал о производстве трилогии «Властелин колец». Звезда культовой франшизы признался, что не получил высокий гонорар за столь успешные картины, на который можно было прожить всю оставшуюся жизнь.

Дело в том, что студия New Line Cinema заключила с актёрским составом один большой контракт на три фильма, которые снимали параллельно. Поэтому в нём не учитывался невероятный успех «Властелина колец», и артисты получили фиксированную плату за свой труд, который уже тогда продюсеры считали сомнительным вложением.

Мы заключили контракт и снимали все три фильма сразу, поэтому «Властелин колец» не был тем вариантом, который позволил бы жить безбедно всю оставшуюся жизнь. Мы не получили больших зарплат, но преимущество трилогии заключалось в том, что она навсегда стала частью наших жизней.

Ранее Орладно Блум сообщал, что за роль Леголаса он получил около $ 175 тыс., а Шон Эстин же сообщал, что воплощение Сэмуайза Гэмджи принесло ему $ 250 тыс. Судя по всему, гонорар Элайджи Вуда оказался чуть выше, но он всё равно был гораздо ниже расценок начала 2000-х.

Материалы по теме
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android