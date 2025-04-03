Спортивная драма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном выйдет в прокат 3 октября

Кинокомпания A24 назвала дату премьеры спортивной драмы «Крушащая машина», главную роль в которой сыграл Дуэйн Джонсон. Картина выйдет в прокат 3 октября. Доберётся ли лента до России, пока под вопросом.

Сюжет драмы расскажет о реальном бойце ММА Марке Керре. Он посвятил жизнь карьере и смог успешно её построить. Несмотря на успех в спорте, Керре сталкивался с многочисленными проблемами в семейной жизни и боролся с зависимостями. На этом в ленте «Крушащая машина» сделают особый акцент.

Вместе с Джонсоном в ленте сыграет Эмили Блант. Ей досталась роль жены Марка, Дон Стейплз. Режиссёром ленты выступит Бенни Сафди, это его дебютный полнометражный фильм. Ранее он помогал своему брату в работе над другими картинами A24.