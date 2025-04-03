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Фильм ужасов «Заклятие 4» всё же не станет завершением хоррор-франшизы

Фильм ужасов «Заклятие 4» всё же не станет завершением хоррор-франшизы
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В компании New Line Cinema рассказали о будущем «Заклятия» — одной из самых популярных хоррор-франшиз Голливуда. В организации объявили, что будущая четвёртая часть не станет завершением всей серии — несмотря на заявления об обратном, сделанные ранее.

Так, будущее «Заклятие 4» станет лишь «финалом первой фазы», где завершатся определённые сюжетные линии. После этого авторы серии запустят вторую фазу фильмов ужасов, деталями о ней поделятся уже после релиза квадриквела. Премьера ленты состоится 5 сентября 2025 года.

Серия фильмов ужасов «Заклятие» рассказывает об исследователях паранормальных явлений — семейной паре Эде и Лоррейн Уорренах. С 2013 года по франшизе вышло восемь картин, общая касса которых превышает $ 2 млрд. Главные роли в лентах исполняют Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»).

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