Стартовал мистический сериал «Гипнозис» с Кириллом Кяро от Okko

3 апреля состоялась премьера сериала «Гипнозис» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko. Для просмотра уже доступен первый эпизод, остальные будут выходить еженедельно по четвергам.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу рассказывает историю трёх друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они благодаря своим способностям довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить героям за то, что они сделали в далёком прошлом.

Главные роли в шоу сыграли Кирилл Кяро («Нюхач»), Даниил Страхов («Бедная Настя»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама»), Евгений Коряковский («Я подарю тебе победу») и другие. Кресло режиссёра занял Тимофей Жалнин («Двое»).