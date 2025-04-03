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«Что-то фантастическое»: первые критики в восторге от фильма «Как приручить дракона»

«Что-то фантастическое»: первые критики в восторге от фильма «Как приручить дракона»
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2 апреля на фестивале CinemaCon состоялся ранний показ «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма студии DreamWorks с живыми актёрами. Ленту показали журналистам, и они очень высоко оценили работу режиссёра Дина ДеБлуа.

Представители СМИ заявили, что у постановщика получился настоящий хит, который переносит все знаковые события мультфильма на большой экран и даёт дополнительную глубину персонажам. Некоторые признались, что адаптация им понравилась даже больше оригинала.

«Как приручить дракона» впечатляет. Это потрясающий и эмоционально привлекательный пересказ анимационной классики. Режиссёр Дин Деблуа воссоздал магию оригинала с большим количеством экшен-сцен, шуток и душевных эпизодов. Мейсон Темз идеально подошёл для роли Иккинга, как и весь остальной каст. Приготовьтесь снова влюбиться в Беззубика. Это будет большой хит.
«Как приручить дракона» — это великолепное переосмысление одного из самых моих любимых анимационных фильмов. Он берёт всё, что сделало оригинал таким особенным, и взлетает на новые высоты с захватывающими дух визуальными эффектами и впечатляющей историей для нового поколения зрителей.
«Как приручить дракона» передаёт очарование оригинального мультфильма и превращает его во что-то, чего я не могла себе представить. Актёрский состав невероятный, и драконы очаровательны. Я потеряла счёт того, сколько раз я плакала во время просмотра. Это что-то фантастическое.
«Как приручить дракона» может быть одной из самых верных адаптаций в истории.

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года в мировых кинотеатрах.

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