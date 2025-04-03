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В России стартовал детективный сериал «Шерлок и дочь»

В России стартовал детективный сериал «Шерлок и дочь»
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3 апреля в России стартовал детективный сериал «Шерлок и дочь». Первые два эпизода уже доступны для просмотра в стриминговом сервисе «Амедиатека». Премьера финала состоится 24 апреля.

Согласно синопсису, после таинственного убийства матери американка Амелия узнаёт, что её пропавший отец, возможно, сам Шерлок Холмс… Девушка отправляется в Лондон к великому сыщику, чтобы найти виновных, в то время как он пытается спасти Ватсона и миссис Хадсон из лап преступного синдиката. Они объединяют свои силы, чтобы раскрыть дела, а также выяснить — действительно ли Холмс её отец.

В актёрский состав вошли Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Пол Рейд, Антонио Аакил, Джиа Хантер, Ивана Миличевич и другие. Режиссёрами выступили Брин Хиггинс и Эль-Майя Тэйлфизерс.

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