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The Last of Us 2 Remastered вышла на ПК

The Last of Us 2 Remastered вышла на ПК
Аудио-версия:
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3 апреля The Last of Us Part 2 Remastered добралась до персональных компьютеров. Полное издание игры уже доступно в Steam и Epic Games Store с полноценным русским дубляжом и субтитрами. Проект также оптимизирован для портативного ПК Steam Deck.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

За портирование The Last of Us Part 2 Remastered на ПК отвечала нидерландская студия Nixxes при поддержке Iron Galaxy. Игра поддерживает ультраширокие мониторы, технологии масштабирования изображения DLSS 3, FSR 4 и Intel XeSS, а также функцию Direct Storage для ускорения загрузок на жёстких дисках. Кроме того, геймеры могут играть при неограниченной частоте кадров со всеми фишками геймпада DualSense.

The Last of Us Part 2 — продолжение культовой игры Naughty Dog, события которой разворачиваются спустя пять лет после финала первой части. В центре сюжета вновь оказываются Джоэл и его приёмная дочь Элли, которые живут в мире постапокалипсиса, где по всему миру обитают опасные грибковые зомби. Проект вышел в июне 2020 года, получив высочайшие оценки критиков и множество смешанных отзывов от обычных игроков.

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