Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Николь Кидман — на кадрах второго сезона сериала «Девять идеальных незнакомцев»

Николь Кидман — на кадрах второго сезона сериала «Девять идеальных незнакомцев»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Vanity Fair опубликовали много кадров второго сезона сериала «Девять идеальных незнакомцев». На некоторых из них оказалась изображена обворожительная героиня Николь Кидман.

Сюжет продолжения расскажет, как девять незнакомцев, связанных между собой, приглашены таинственной гуру Машей Дмитриченко на оздоровительный ретрит в австрийских Альпах. В течение недели она доводит их до предела и по-разному испытывает.

Ко всему прочему, к Кидман во втором сезоне присоединятся ранее заявленные Генри Голдинг, Лена Олин, Энни Мёрфи, Кристина Барански, Лукас Энгландер и другие.

Премьера продолжения шоу состоится 21 мая в стриминговом сервисе Hulu. Он будет состоять из восьми эпизодов.

Кадры второго сезона

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Фото: Vanity Fair/Hulu

Материалы по теме
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android