Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Глупый от начала до конца»: критики громят фильм «Minecraft в кино»

«Глупый от начала до конца»: критики громят фильм «Minecraft в кино»
Аудио-версия:
Комментарии

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о фильме «Minecraft в кино» с Джеком Блэком. События ленты развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Фото: Rotten Tomatoes

Рецензенты громят картину по всем фронтам. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 53% «свежести». Обзорщики ругают картину за глупый юмор, бессмысленный сюжет и плохую компьютерный графику.

Что пишут первые рецензенты о фильме «Minecraft в кино»:

Сюжет представляет собой шаблонную историю для расширения бренда.
Глупый от начала до конца. Этот фильм служит единственной цели — эксплуатации прав интеллектуальной собственности.
Фильм чрезвычайно абсурдный, наполненный ребяческим юмором и рассчитанный на маленьких детей или ярых геймеров-энтузиастов. Бестолковые персонажи, бессмысленная история и скучная музыка не заинтересуют большинство взрослых людей.
Если Minecraft — это игра, в которой дети проявляют свою креативность, строя новые цифровые миры, полные тайных ходов и крепостей, то «Minecraft в кино» — это место, где эта креативность умирает.
Это новый минимум для адаптаций видеоигр: лента ужасно несмешная и просто уродливая на вид из-за жуткой компьютерной графики.

Премьера фильма «Minecraft в кино» в России состоится уже 12 апреля.

Материалы по теме
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android