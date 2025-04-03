Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

iPhone 16 подешевел в России до рекордных 50 тысяч рублей

iPhone 16 подешевел в России до рекордных 50 тысяч рублей
Комментарии

В России рекордно подешевел iPhone 16. Если на старте за устройство просили от 114 тысяч рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах и у ритейлеров снизилась до рекордных 50 тысяч рублей.

За такую цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами в линейке Apple. К примеру, в конце марта стоимость iPhone 16 Pro Max в стране снизилась до 100 тысяч рублей.

Напомним, линейка смартфонов iPhone 16 вышла на рынке осенью 2024 года. Младшая модель из серии оснащена 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR, 8 ГБ оперативной памяти и процессором Apple A18.

Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android