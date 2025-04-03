iPhone 16 подешевел в России до рекордных 50 тысяч рублей

В России рекордно подешевел iPhone 16. Если на старте за устройство просили от 114 тысяч рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах и у ритейлеров снизилась до рекордных 50 тысяч рублей.

За такую цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами в линейке Apple. К примеру, в конце марта стоимость iPhone 16 Pro Max в стране снизилась до 100 тысяч рублей.

Напомним, линейка смартфонов iPhone 16 вышла на рынке осенью 2024 года. Младшая модель из серии оснащена 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR, 8 ГБ оперативной памяти и процессором Apple A18.