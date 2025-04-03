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Мультсериал «Симпсоны» продлили до 40-го сезона

Мультсериал «Симпсоны» продлили до 40-го сезона
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, телеканал Fox продлил на четыре сезона сразу несколько анимационных шоу. Среди них оказались «Симпсоны», «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша».

Это значит, что свежие эпизоды проектов будут показывать в эфире телеканала как минимум до 2029 года.

  • «Симпсоны» — продлили до 40-го сезона.
  • «Гриффины» — продлили  до 27-го сезона.
  • «Закусочная Боба» — продлили до 19-го сезона.
  • «Американский папаша» — продлили до 23-го сезона, и он вернётся на Fox.

Также журналисты отметили, что решение о продлении мультсериалов «Гримсбург» и «Великий север» пока окончательно не принято.

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