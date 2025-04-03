GTA 5 добавят в подписку Game Pass для ПК и Xbox уже 15 апреля

Компания Microsoft объявила о пополнении библиотеки Game Pass. Впервые в истории в подписочный сервис добавят GTA 5 — игра будет доступна в сервисе уже 15 апреля.

В этот раз проект будет доступен всем подписчикам Game Pass на ПК (PC Game Pass) и Xbox (Standard и Ultimate). Пользователи смогут запустить некстген-версию игры, которая добралась до консолей весной 2022 года, а до ПК — в начале марта 2025-го. При желании геймеры могут играть в базовую версию GTA 5 без улучшений для нового поколения.

Сейчас игра также доступна на консолях PlayStation по подписке PS Plus Extra и Premium — в сервис игру добавили в ноябре 2024 года.