Вышел первый трейлер хоррора «М3ГАН 2.0» — премьера 27 июня

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Вышел первый трейлер хоррора «М3ГАН 2.0» про андроида-убийцу. В ролике показали центральных героев продолжения и несколько напряжённых эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Действия второй части развернутся после событий оригинала. Согласно синопсису, технология, на которой была основана М3ГАН, была украдена — её применили для создания шпиона-убийцы Амелии. Тем временем Джемма, понимая исходящую от нового робота угрозу, решает для борьбы с ним воскресить и усовершенствовать М3ГАН.

Актрисы Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу вновь вернутся к ролям Джеммы и Кэди. Режиссёром выступит Джерард Джонстоун, автор первой части.

Премьера ленты «М3ГАН 2.0» в мировом прокате состоится 27 июня. Выйдет ли картина в России, пока неизвестно.