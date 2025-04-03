«Гордился бы сам Гомер»: босс Universal — про «Одиссею» Кристофера Нолана
Джим Орр, руководитель отдела дистрибуции Universal, пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора менеджер компании заявил, что грядущей «Одиссеей» Кристофера Нолана гордился бы сам Гомер.
Экранизация станет уникальным шедевром кинематографа, которым, скорее всего, гордился бы сам Гомер.
«Одиссея» расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.
«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года.
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