Опубликован новый постер второго сезона аниме «Дандадан» — премьера в июле

Компания Netflix опубликовала новый постер второго сезона аниме «Дандадан». Также авторы аниме напомнили, что премьера проекта состоится в июле. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Аниме «Дандадан» основано на одноимённой манге Юкинобу Тацу. Произведение рассказывает о Момо Аясэ — ученице старшей школы, которая верит в призраков, но не в инопланетян, в противоположность своему знакомому из параллельного класса Кэну Такакуре. Для того чтобы определить, кто прав, они заключают пари и решают по отдельности посетить места, связанные как с оккультизмом, так и со сверхъестественным.

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью 2024 года и сразу стал одним из самых высокооценённых аниме-сериалов за последнее время.

Новый постер