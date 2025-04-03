Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликован новый постер второго сезона аниме «Дандадан» — премьера в июле

Опубликован новый постер второго сезона аниме «Дандадан» — премьера в июле
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Netflix опубликовала новый постер второго сезона аниме «Дандадан». Также авторы аниме напомнили, что премьера проекта состоится в июле. Точная дата выхода пока не раскрывается.

Аниме «Дандадан» основано на одноимённой манге Юкинобу Тацу. Произведение рассказывает о Момо Аясэ — ученице старшей школы, которая верит в призраков, но не в инопланетян, в противоположность своему знакомому из параллельного класса Кэну Такакуре. Для того чтобы определить, кто прав, они заключают пари и решают по отдельности посетить места, связанные как с оккультизмом, так и со сверхъестественным.

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью 2024 года и сразу стал одним из самых высокооценённых аниме-сериалов за последнее время.

Новый постер

Фото: Science SARU

Материалы по теме
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Трогательная драма с Памелой Андерсон. Обзор фильма «Шоугёрл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android