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Вышел первый трейлер перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном — премьера 1 августа

Вышел первый трейлер перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном — премьера 1 августа
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Вышел первый трейлер перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном («Список Шиндлера», серия «Заложница»). В ролике показали центральных героев истории, несколько юмористических эпизодов, а также отсылки к Лесли Нильсену и другим актёрам из оригинальных фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису, только один человек обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир — это лейтенант Фрэнк Дребен-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

Также в актёрский состав вошли Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон и другие. Режиссёром картины выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+.

Премьера перезапуска «Голого пистолета» в мировом прокате состоится 1 августа.

Первый постер

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